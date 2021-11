In memoria di Yel Bosco: la serata omaggio al Teatro Sociale

VALENZA - Si terrà giovedì sera, a partire dalle 21, la serata al Teatro Sociale 'Yel. In memoria e creatività'. L'iniziativa è stata realizzata dal direttore artistico Roberto Tarasco in collaborazione con la famiglia Bosco per ricordare la compianta Yel, scomparsa lo scorso 17 agosto.

L'intento sarà quello di raccontare e celebrare la sua creatività e carriera artistica. Una serata che andrà ad omaggiare l'artista che ha collaborato attivamente alla riapertura del teatro valenzano e che ha dato vita a numerose iniziative in grado di coinvolgere la comunità, tra cui i corsi di teatro per bambini e ragazzi 'Teatro Potenziale', la rassegna musicale 'Open Sound', il festival internazionale di teatro fisico 'Esci da questo corpo'.

L'ingresso è gratuito, solo con Green Pass. È richiesta la prenotazione contattando biglietteria@valenzateatro.it.