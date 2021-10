«Quadro stabile. I numeri non preoccupano»

Situazione sostanzialmente sotto controllo, nonostante trovi conferma la tendenza all’aumento dei contagi emersa nelle settimane precedenti.



Carluccio Bianchi, docente di Macroeconomia dell’Upo, sottolinea che «il quadro è stabile, con il Piemonte che si comporta meglio dell’Italia. A livello nazionale, infatti, assistiamo a un’accelerazione delle curve dei contagi in diverse regioni, su tutte Campania, Veneto, Lazio e Sicilia, mentre per fortuna da noi non ci sono particolari criticità. E Alessandria, in particolare, supera a pieni voti questo aggiornamento».





Per quanto riguarda l’incidenza dei nuovi contagi ogni 100mila abitanti, l’Italia allunga in testa alla classifica, addirittura a quota 47. Segue il Piemonte a 36, in calo di un punto rispetto a martedì, poi Alessandria a 31 e la Lombardia a 28. La migliore provincia è Biella, con 18, la peggiore Asti, che risale fino a 42.

«In termini di numeri assoluti - aggiunge Bianchi - il Piemonte sale ancora leggermente, da 1416 a 1545 nuovi casi settimanali, con una crescita percentuale pari al 9% e una media di 221 contagi al giorno. La variazione dell’Italia è del 38%, quella della Lombardia raggiunge il 20%. Il traino? Questa volta è rappresentato da Cuneo, che contribuisce con 47 unità, segue Torino con 44. Alessandria, come vedremo, invece scende».





In calo gli asintomatici, che dopo il record (62%) di venerdì scorso, oggi sono al 56%. «Di conseguenza aumentano di poco gli extra protocollo, dal 12 al 13%, mentre il tasso di positività resta stabile al 4%».



Continua a non destare preoccupazione la situazione negli ospedali piemontesi, perché le terapie intensive restano ferme a 18 (indice di saturazione al 2,9%), e i ricoveri ordinari erano 180 e sono 181, con tasso di occupazione al 3,1%.



«E i decessi - osserva il docente - scendono dal 17, che era un massimo relativo, agli attuali 11. Con due vittime, purtroppo, anche nell’Alessandrino».





Per quanto riguarda la nostra provincia, i contagi settimanali scendono da 144 a 128, 16 in meno, con una decrescita percentuale dell’11%.



«La media è 18 casi al giorno in media - conclude Bianchi - ed è sicuramente incoraggiante scendere sotto quello zoccolo duro di quota 20, per quanto realtà così piccole siano molto spesso soggette ad eventi accidentali e a oscillazioni. In questa fase registriamo pochi guariti, solo 89, e di conseguenza i nuovi positivi crescono di 17 unità, per un totale di 326».



Focus conclusivo dedicato ai centri zona: molto bene Alessandria città, ancora in grande flessione e attualmente a 58, sale ancora Ovada che arriva fino a 43, completa il podio Casale con 30. Tortona (24) è invece in crescita.