Case popolari, gli inquilini replicano: «Nessuno spot. Il sindaco mantenga la promessa fatta»

VALENZA - Negli ultimi giorni gli attacchi lanciati dal Pd di Valenza all'amministrazione comunale sul tema case popolari stanno scuotendo l'intero ambiente politico. Tant'è che dopo il gazebo organizzato dai dem e dai residenti in via Mattarella, sono arrivate tempestive le repliche del presidente Atc Piemonte Sud Paolo Caviglia e quella congiunta del sindaco Maurizio Oddone e dell'assessore Rossella Gatti. Ed è proprio in relazione a quest'ultima che alcuni inquilini hanno risposto.

A essere presa particolarmente di mira è un passaggio in cui Oddone e Gatti avevano sottolineato come «La situazione non è di oggi, è un disagio che è presente da anni. Pertanto occorre intervenire con una programmazione seria e non per spot». Dura è quindi arrivata la replica da parte dei residenti: «Non si tratta di spot, lo spot ci sembra sia stato fatto da questa amministrazione, visto che dopo un anno non si è più visto nessuno e non si è saputo più nulla, lasciando come protagonista un silenzio assordante».

E in questo senso, decisivo è stato l'episodio in cui nella città dell'oro impazzava la campagna elettorale: «il sindaco Oddone, il 30 settembre 2020, è venuto qui in via Mattarella con il presidente Atc Paolo Caviglia promettendoci il cambiamento attraverso una stretta collaborazione tra comune e Atc nel caso in cui fosse diventato primo cittadino. E quella stessa mattina c’era presente l’attuale consigliere Pd Salvatore Di Carmelo. Noi inquilini siamo ben consapevoli che i problemi non si sono creati nell’ultimo anno, chi meglio di noi può saperlo visto che li viviamo tutti i giorni in prima persona?».

E i consiglieri dem hanno un ruolo fondamentale: «Noi oggi insieme al Pd di Valenza - che abbiamo coinvolto per essere la nostra voce, perché da troppo tempo la nostra è andata perduta - chiediamo solo che la promessa che ci è stata fatta venga mantenuta, perchè questa è solo correttezza».