SuperEnalotto: due 'cinque' vincenti a Valenza e Novi Ligure

VALENZA - La fortuna bacia la provincia di Alessandria grazie al SuperEnalotto. Nel concorso del 23 ottobre, come riporta Agipronews, sono stati centrati in Piemonte otto “5” del valore di 5.843,73 euro ciascuno. Uno è stato azzeccato a Valenza, nella tabaccheria di viale Mazzini 1, un altro nella tabaccheria di via Nicolò Girardengo 78 a Novi Ligure.

In Piemonte (e in provincia) il "6" manca dal 2011 quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni a Castellazzo Bormida.