Occimiano domina il derby

OCCIMIANO – Ritorna e riparte così come aveva lasciato in sospeso il discorso Nuova Elva Fortitudo: le ragazze di Gombi piegano 3-0 (25-19 25-12 25-18) Cantine Rasore Ovada e lanciano un segnale preciso a tutte le dirette concorrenti del girone che per salire di categoria dovranno vedersela con loro.

Con Alessandria Volley a riposo, l’unica altra squadra del girone a scendere in campo è Zs Ch Valenza che a Settimo Torinese incappa in una sconfitta netta contro il Lilliput nuova capolista a punteggio pieno 0-3 (17-25 15-25 21-25).

Fra i maschi, si riscatta del deludente esordio espugnando al tiebreak il parquet di Arona Plastipol Ovada: i ragazzi di Volpara perdono il primo e il terzo set rispettivamente 25-23 e 25-20 ma vincono secondo e quarto ribaltando i medesimi punteggi imponendosi poi nell’ultimo parziale con un abbastanza netto 15-7.

La Bollente e Novi, la vittoria in coppia In serie B successi esterni senza cedere set agli avversari. In B1 Acqui cade in Lombardia. Euromac Mix riposa

In D maschile doppio colpo per Acqui e Alessandria: i termali piegano 3-0 (25-23 25-22 25-14) il Volley Novara Ticino lottando punto a punto nei primi due parziali e dominando il terzo, la squadra del capoluogo piega al tiebreak lo Studio Immobiliare Vco Domodossola rimontando due volte lo svantaggio di un set (23-25 25-21 18-25 25-21) e alla fine riesce ad imporsi dopo una lunga battaglia chiudendo 15-10 a proprio favore l’ultimo parziale.

Per la D femminile oggi alle 18.30 a Pianezza scende in campo Gavi Volley.