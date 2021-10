Case popolari, dal Pd nuovo monito e nuova proposta: «Vengano riqualificate»

VALENZA - Il Pd valenzano è tornato oggi in via Mattarella con un nuovo gazebo per rinnovare la protesta - iniziata lo scorso luglio - sulla situazione delle case popolari. I dem, insieme ad alcuni inquilini, hanno infatti rimarcato la mancata risoluzione delle criticità - e la limitata efficacia di alcuni piccoli interventi - da parte dell’amministrazione (anche negli edifici di via Volta e Falcone). Adesso dai 3 consiglieri comunali arriva la proposta di riqualificare gli stabili con il bonus 110%. Sullo sfondo c’è sempre l’insoddisfazione per la visita del presidente Atc Paolo Caviglia durante la campagna elettorale dell’allora candidato sindaco Maurizio Oddone, rispetto alla quale però non ci sarebbe stato nessun seguito.