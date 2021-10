VALENZA - Mercoledì scorso in consiglio comunale a Valenza è stata affrontata l'interrogazione del Pd in merito all'assenza del servizio mensa per i giovani studenti del cosiddetto "modello 27 ore" della Ddv (circa 70 tra Don Minzoni e Sette Fratelli Cervi), a differenza di quanto accade per quelli del 'tempo pieno'. Un problema, quello di dover prelevare da scuola i figli per poi riportarli al pomeriggio, acuito nelle famiglie alle prese con impegni di lavoro e magari prive del supporto dei nonni. Una difficoltà per chi, iscrivendo i figli, aveva ben valutato il fatto che, con la mensa (sospesa per le 27 ore dall'inizio della pandemia) non avrebbe avuto problemi.

Ora la mensa - un servizio prerogativa del Comune - in effetti è ripresa, ma solo per il tempo pieno e la risposta dell'assessore Alessia Zaio in consiglio comunale, una proposta alla dirigente scolastica di un ulteriore turno alle 11.30 oppure di un'aula in cui i bimbi, con personale del Comune a vigilare potrebbero consumare il pranzo al sacco (non c'è ancora una risposta in merito), è stata ritenuta insoddisfacente dai Dem: «Come può pensare l'assessore competente di interrompere le lezioni alle 11.30, cioè nella mattinata, fornire il pasto ai soli bambini che ne fanno richiesta e poi riammetterli alla lezione? Con quale soluzione l’amministrazione comunale crede di far recuperare le ore perse dai bambini durante il pranzo? Vi pare una soluzione accettabile per la scuola e per le famiglie?».

Il gazebo per le case popolari

Il Pd valenzano poi annuncia che tornerà a manifestare per la situazione delle case popolari cittadine gestite da Atc.

Mercoledì alle 16.30 è previsto un nuovo gazebo in via Piersanti Mattarella «Per valutare - spiegano Davide Varona, Maria Maddalena Griva e Salvatore Di Carmelo - se sarà necessario, come già fatto lo scorso luglio, sollecitare Atc nell’attuazione dei lavori che gli abitanti della zona continuano a chiedere da tempo a gran voce».