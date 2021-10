Da lunedì controlli a campione sul 'Ponte di Ferro'

VALENZA - A partire da lunedì la Polizia Locale di Valenza ha in programma, nei prossimi mesi, di effettuare controlli a campione sulla ex strada statale 494, soprattutto in prossimità del ‘Ponte di Ferro’ sul Po, teatro di diversi incidenti stradali, l’ultimo dei quali con 2 morti.

Il servizio verrà concentrato particolarmente per l’accertamento della velocità e dei sorpassi pericolosi nel tratto tra l’incrocio per Pomaro sino ai limiti del confine regionale.

Il comando ricorda che il traffico sul ‘Ponte di Ferro’ è soggetto ad una velocità massima di 50 km/h, preceduto da un limite di ingresso di 70 km/h. Per questo tipo di intervento saranno utilizzate apparecchiature di controllo delle velocità di nuova generazione, già sperimentate ed ormai in uso consolidato per le via di grande percorrenza della città.