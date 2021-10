ALESSANDRIA - WhatsApp, Facebook e Instagram down nel pieno del pomeriggio elettorale (e del maltempo, per quanto riguarda la nostra provincia). A partire dalle 17.30 circa e non solo in Italia, perché segnalazioni sono arrivate da altri Paesi in Europa, come Francia, Germania o Belgio, e poi pure da Israele e Turchia.

Gli unici tranquilli sono gli utenti di Telegram e di Twitter, che continuano a utilizzare il servizio. Molti i disagi in una giornata così particolare e piena di eventi.

Le motivazioni del crash? WhatsApp, su Twitter, ha scritto questo: "Sappiamo che molte persone stanno avendo dei problemi. Stiamo lavorando per risolvere il problema e vi ringraziamo per la pazienza". Idem Instagram, che ha 'cinguettato' "Instagram e i suoi amici stanno attraversando un momento un po' complicato e potreste avere problemi a utilizzarli. Abbiate pazienza, ci siamo". Lo stesso dicasi per Facebook: "Ci scusiamo per gli inconvenienti che tante persone stanno riscontrando nell'usare le nostre app".

L'ipotesi più probabile, almeno stando ad alcune indiscrezioni pubblicate su siti specialistici, sarebbe collegata a un problema di Dns, ovvero il sistema utilizzato per associare i nomi ai domini