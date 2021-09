Il Castello vince il Palio di Rivarone, la finale tutta al femminile

RIVARONE - Nemmeno la pioggia ha fermato domenica a Rivarone la terza edizione della scanzonatissima ‘Cursa dei Caraté’, la goliardica manifestazione con macchinine ‘soapbox’ a sfidarsi in folli discese per le vie del paesino. Vi hanno preso parte in totale dieci equipaggi. Per quanto riguarda la competizione vera e propria, i due gradini più alti del podio sono stati un affare di famiglia, ha vinto Ettore Scaglione davanti a Stefano Scaglione, rispettivamente figlio e padre. Terzo classificato il rione del Poggio. Targato al femminile il Palio, con la finalissima che ha visto Giulia Iafrancesco per il Castello vincere davanti ad Anna Bassetto del Poggio. Nel video il loro arrivo al traguardo.