In 195 alla Randonnée: in acqua quasi 60 barche e 3 sindaci

VALENZA - «L'edizione della Randonnée più bella». Sono raggianti gli scout del gruppo Agesci Valenza 1 a meno di 48 ore dalla decima edizione di domenica scorsa. Nell'allegra carovana sulle acque del Po erano 195 i partecipanti. Tra loro una nutrita rappresentanza di amministratori pubblici, il sindaco di Valenza Maurizio Oddone (e il suo predecessore Gianluca Barbero) con diversi esponenti della giunta e con i colleghi di Rivarone Betty Tinello e Bassignana Eleonora Vischi, il gruppo degli Amici del Po di Casale, il re del Po Angelo Bosio e, soprattutto, tantissimi giovani.

Quasi 60 le imbarcazioni, dai pedalò alle canoe, dai kayak di bottiglie di plastica fino ai natanti realizzati con altri materiali di riciclo e le zattere. Tanti sono stati premiati per simpatia e inventiva, come i ragazzi che hanno realizzato un piccolo galeone pirata. Nessun problema dal punto di vista organizzativo, grazie alla presenza di ben 8 barche a motore per vigilare sull'incolumità dei partecipanti (con gli scout brevettati al salvamento e gli Opsa della Cri) che dopo la partenza dal ponte di ferro (dove sabato si è anche celebrata la messa) domenica hanno poi consumato il pranzo alla base Moka di Rivarone con il servizio ristorazione di Soms e Arca.

Importante anche il supporto degli Alpini della Protezione Civile. Hanno partecipato anche gli scout del gruppo Valenza 2 Madonnina. Tutto il ricavato dell'evento viene utilizzato per finanziare le attività scout destinate ai bambini.