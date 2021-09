'Il valore di un sorriso': domani il premio in ricordo di Aurora Degiorgis

CASALE - Il primo maggio 2015 se ne andava Aurora Degiorgis, ex-alunna del liceo classico Balbo: aveva scelto di mettere a tema nella sua tesina il sorriso, proprio perchè aveva capito nel suo percorso formativo che regalare sorrisi ai bambini facendo la maestra sarebbe stata la vocazione della sua vita. Così il preside e i docenti dell’istituto casalese hanno deciso di ricordarla ogni anno, attribuendo un premio simbolico, ‘Il valore di un sorriso’, a chi sul nostro territorio si distingue per l’attenzione agli altri, ai bambini, per una passione per il bene della comunità in cui. Il premio verrà consegnato domani alle 8.15 nel liceo a don Marco Calvo, responsabile Diocesano della Caritas di Casale Monferrato.

Per ricordare l’enorme impegno profuso durante questo tempo di pandemia, per la vicinanza costante alle persone più fragili e sole sia nei loro bisogni materiali, quali il rifornimento di cibo e farmaci, sia, e forse soprattutto, nel loro bisogno di una compagnia e sostegno umano. Questa intensa attività di volontariato ha coinvolto moltissimi giovani, dimostrando così il suo alto valore educativo. Inoltre, nel corso della stessa mattinata, l’associazione ‘Il giardino di Aurora’, che raccoglie un gruppo di amici di San Salvatore di Aurora, unitamente alla famiglia, premierà i quattro studenti rappresentanti di istituto, segnalati dalla commissione dei docenti dell’Istituto Balbo, Alice Russo, Tommaso Garrone, Sabrina Foto e Giulia Pisanu.

«L’istituzione di tale piccola borsa di studio in collaborazione con gli amici di Aurora rappresenta un modo vero semplice e concreto perchè Aurora sia viva oggi con noi e possa rappresentare un modello positivo per tanti giovani in cerca del loro posto nel mondo» hanno ricordato il preside Riccardo Calvo e la professoressa Adriana Canepa.