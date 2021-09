Servizio Micologico: attivo gratuitamente in tutta la Provincia

Come comportarsi

ALESSANDRIA - Quando si va per funghi, per non correre inutili, ma talora gravi, rischi per la salute, è opportuno, di fronte al minimo dubbio sull’identificazione delle specie fungine, consultare gli esperti dell’Asl, che gratuitamente offrono consulenza in tutte le sedi provinciali.

Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Sian -, diretto dalla dottoressa Simonetta Tocci, svolge questa attività grazie ai suoi esperti micologi, che sono a disposizione del pubblico per esaminare i funghi raccolti, rilasciando un certificato che attesta la loro commestibilità e ne indica le corrette modalità di consumo. In questo modo si prevengono intossicazioni e avvelenamenti causati dall’ingestione di funghi non commestibili.