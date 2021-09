Settore edile, la ripresa c'è

ALESSANDRIA - Il settore delle costruzioni è in crescita. Lo spiega il presidente dell'Ance di Alessandria, Paolo Valvassore, in apertura dell'indagine congiunturale, oggetto, stamani, di una conferenza stampa. In provincia, i cantieri di Cociv e Iren sono decisivi, ma il "superbonus" sta dando slancio anche agli interventi dei privati. Sul "Piccolo" di domani, tutti i dettagli.