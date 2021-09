Felizzano parte con un poker

ALESSANDRIA - Pioggia di reti nel girone B, dove i pronostici vengono rispettati e parte subito con il piede giusto il Felizzano: quattro reti al Costigliole firmate Balestrieri, Ramello, Gramaglia e Del Piano lo proiettano in testa alla classifica con la differenza reti migliore. A tre punti, però, c'è un nutrito gruppo di squadre: non sbaglia la Don Bosco Asti che supera 3-1 il Monferrato con la doppietta di Giannicola e il gol di Stella mentre agli alessandrini non basta il gol di Pavese.

Bene anche Capriatese, Fulvius Valenza e Solero, tutte vittoriose per 2-0 rispettivamente su Spinettese, Calliano e Cassano: per i ragazzi di Ajjor reti di Chillè e Panariello, per i valenzani in gol entrambi i fratelli Bennardo di cui uno su rigore e infine per gli alessandrini le reti lampo di Barberis e Mataj su rigore decidono la gara già dal nono minuto. Vince anche il Tassarolo che saluta al meglio il ritorno in panchina dello storico mister Di Gioia con una rete della 'maravilla' Vera Angulo a pochi minuti dal termine che piega il San Giuliano Nuovo, così come lo Spartak San Damiano che piega il Canelli nel derby astigiano.

L'unico pari di giornata è nel posticipo: al rinnovato 'Pisci' Aurora Canottieri Pizzerie e Cortemilia fanno 2-2 con un'altalena di emozioni; prima passano in vantaggio i padroni di casa con un'autorete di Grea, poi Poggio e R. Greco ribaltano il punteggio prima dell'intervallo ma nella ripresa il rigore di Morrone - alla prima rete con la nuova maglia - fissa il pareggio finale.

Nel girone B, un lampo di bomber Vergnasco regala i primi tre punti alla Junior Pontestura con la Pro Palazzolo.

