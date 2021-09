W Rivarone nel mondo, pure alla Mostra del Cinema di Venezia

VENEZIA - Da qualche anno l'associazione Arca, in particolare nei mesi estivi, invita i rivaronesi e non a inviare foto dalle vacanze con la scritta "W Rivarone", in modo da avere attestati d'affetto per il paese per pubblicarli sul proprio sito internet.

Negli anni sono arrivate così immagini da tutto il mondo: scritte sulla sabbia, composizioni di legnetti e sassi dalle più strane località. Questa volta la scritta non è così artistica ma, a strappare un sorriso, è il contesto in cui è stata scattata la fotografia: grazie alla famiglia Delforno, Rivarone è sbarcato alla Mostra del Cinema di Venezia, a pochi passi dal red carpet (e non solo), non per caso rosso... ciliegia, come il simbolo del paesino.