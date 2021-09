'PeM!", cambio di location per Van De Sfroos

VALENZA - Cambio di location per l'incontro con il cantautore Davide Van De Sfroos, ospite domani sera, mercoledì, a Valenza, ore 21.15, alla rassegna 'PeM! Parole e musica in Monferrato'. L'artista, intervistato da Enrico Deregibus, non sarà più di scena all'Arena Carducci ma in viale Oliva, nel piazzale antistante la scuola Don Minzoni. Lo spostamento è dovuto al numero eccessivo di prenotazioni: dunque, si è cercato uno spazio più idoneo.

Al momento, risultano ancora disponibili una cinquantina di posti. È necessario prenotarsi scrivendo alla mail segreteria.pem@gmail.com o chiamando il 371 4369046 (dalle 10 alle 12).