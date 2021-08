Guidava un'auto senza revisione e assicurazione: multata per più di 3mila euro

VALENZA – Una cittadina valenzana è stata fermata al volante dalla Polizia Locale: dal controllo è emerso come la 54enne fosse alla guida di un’auto priva di revisione e copertura assicurativa, oltre a essere in possesso di una patente scaduta.

L’autista è stata quindi multata dalle forze dell’ordine per più di 3mila euro. La contestazione delle infrazioni, avvenuta in via Veneto, è stata resa possibile grazie ai controlli incrociati tra i varchi all’ingresso della città e le zone in cui sono più frequenti i passaggi delle vetture senza assicurazione o revisione. L’attività si avvale sia degli strumenti di controllo del territorio, sia del lavoro svolto in remoto dal personale della centrale operativa, coordinato dal comandante Gianluigi Talento.