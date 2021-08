Valenza: open day vaccinale martedì 10 agosto. Iscrizioni da oggi

VALENZA - Aprono alle 9 di oggi sul portale www.ilpiemontetivaccina.it le iscrizioni all'open day vaccinale in programma martedì 10 al centro vaccinale di Valenza in via Camurati.

Possono prenotarsi le persone dai 12 ai 59 anni con domicilio sanitario in Piemonte, senza fragilità, che non abbiano un appuntamento prima del 20 agosto e a cui non sia già stata somministrata alcuna dose.

I minorenni dovranno essere accompagnati il giorno della vaccinazione da un genitore con autocertificazione, scaricabile sempre sul portale www.ilpiemontetivaccina.it.

Il vaccino somministrato sarà Pfizer o Moderna.