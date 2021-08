Oggi in Piemonte oltre 28mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale in Piemonte: oggi, lunedì 2 agosto, più di 28mila persone hanno ricevuto il siero.

Più nel dettaglio, sono 28.398 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 19.057 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 1.518 i 12-15enni, 9.585 i 16-29enni, 6.367 i trentenni, 4.870 i quarantenni, 2.248 i cinquantenni, 1.855 i sessantenni, 632 i settantenni, 351 gli estremamente vulnerabili e 182 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.917.440 dosi (di cui 2.194.467 come seconde), corrispondenti al 97,7% di 5.035.000 finora disponibili per il Piemonte.

OPEN DAYS AL VALENTINO ANCHE AD AGOSTO

Domani mattina, 3 agosto, si apriranno su www.ilPiemontetivaccina.it le prenotazioni per l'Open Day del Valentino del 7 agosto, riservato ai giovani dai 12 ai 19 anni. Il vaccino somministrato sarà Moderna. Nella consueta riunione del Dirmei del lunedì è stato stabilito di fissare un Open Day al Valentino anche per il 14 agosto, aperto a tutte le fasce di età. In entrambe le giornate il personale scolastico e gli over60 avranno la possibilità di accesso diretto alla vaccinazione, senza alcuna preadesione.