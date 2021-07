Pd soddisfatto per le parole di Icardi, ma c'è il giallo dei video

VALENZA - Il gruppo consiliare Pd di Valenza esprime soddisfazione in merito alle recenti dichiarazioni dell’assessore regionale alla sanità Luigi Icardi relative all’acquisizione del Mauriziano da parte della Regione Piemonte.

«Siamo contenti - dicono i Dem che però non abbassano la guardia - (sempre che le dichiarazioni si traducano in realtà) innanzitutto perché si tratta di sanità e quindi di servizi di importanza fondamentale per il nostro territorio e poi anche perché gli interventi del gruppo Pd (da ultimo quello pubblicato presso il nostro gazebo informativo), è evidentemente servito da stimolo al Sindaco Oddone che poco dopo ha pubblicamente sollecitato la Regione ad assumere le decisioni di competenza. Aspettiamo di vedere i fatti!».

C'è poi un giallo: «Ci siamo inoltre accorti che i video su Youtube presentati da Oddone durante la campagna elettorale non si trovano più. I cittadini si porranno la stessa domanda e se ne chiederanno il perchè. Noi assicuriamo che quelle promesse ce le ricordiamo tutte e che continueremo ad esercitare il nostro ruolo di vigilanza e di stimolo nell’interesse di tutta la comunità valenzana e per rispetto nei confronti di quella metà della cittadinanza che ci ha votati dandoci fiducia!».