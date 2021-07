Venerdì l'atto finale della rassegna Valenza Estate 2021

VALENZA - Giunge al termine la rassegna Valenza Estate 2021 - organizzata dal Comune e Coop.CMC/Nidodiragno in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo - e chiuderà in bellezza Venerdì 30 luglio alle 21:15 presso l'arena Carducci con lo youtuber Roberto Mercadini. Nell'anno dedicato al sommo poeta, Roberto presenterà il monologo "Dante. Più nobile è il volgare" per innamorarsi della parola e, in particolare, della nostra lingua.

Il biglietto di ingresso costa 8€ e sarà sempre necessaria la prenotazione tramite il sito http://www.valenza.eventbrite.com/. Per informazioni contattare biglietteria@valenzateatro.it o il numero 3240838829 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.