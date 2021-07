La consulta del volontariato all'incontro con le Confraternite

VALENZA – Lo scorso lunedì, 19 luglio, si è svolto un incontro tra la consulta comunale del volontariato ed i rappresentanti delle tre Confraternite cittadine di Valenza.

È stata un’occasione di dialogo e confronto in cui sono state affrontate le criticità e le prospettive delle molteplici attività tradizionalmente realizzate dalle Confraternite all’interno della comunità valenzana. Nel corso dell’incontro è stato inoltre erogato un contributo economico da parte della Consulta a favore delle Confraternite.

Federico Violo, presidente della consulta: «Le Confraternite rappresentano un insostituibile presidio della storia della nostra città e sono custodi e testimoni di quei valori e tradizioni che sanno coniugare la spiritualità con i principi e le azioni concrete del terzo settore. Sono, e continueranno ad essere, per certi aspetti le più antiche associazioni di volontariato essendosi fatte carico, nel corso dei secoli, e in un contesto certamente diverso da quello attuale, dei nostri concittadini più fragili ed in difficoltà. Sono convinto che da questo incontro potranno derivare in futuro frutti positivi per la nostra comunità.

A nome della consulta ringrazio Renata Boldini, priore della confraternita di San Bernardino, a Baldassarre Dibella, priore della confraternita di San Rocco, e Italo Rota, priore della Confraternita della SS. Trinità, per il loro impegno costante e per quello delle aggregazioni da loro coordinate».