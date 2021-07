GenV, l'associazione culturale cittadina dedicata ai giovani

VALENZA - È stata presentata ufficialmente venerdì scorso, 23 luglio, al Garage 156 by Cerio's Bar la nuova GenV, associazione sociopolitico-culturale recentemente costituita.

(Il logo dell'associazione)

All'aperitivo hanno tenuto un breve discorso Fatima Ierardi e Valentina Trisoglio, rispettivamente presidente e segretario di GenV, presentando anche le iniziative attualmente in fase di progettazione. GenV ha in cantiere attività finalizzate al coinvolgimento dei giovani così da favorire una maggiore partecipazione alla vita cittadina e alle tematiche di attualità.

Il prossimo appuntamento in calendario sarà infatti una camminata storico-culturale per le vie del centro storico cittadino, prevista per la fine di settembre.