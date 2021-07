Valenza e l'addio a Farinelli

VALENZA - Saranno celebrati oggi, sabato, alle ore 15, in duomo a Valenza, i funerali di Gildo Farinelli, il deejay-animatore di 70 anni (ne avrebbe compiuti 71 a fine mese) morto giovedì, dopo una malattia che lo tormentava da tempo.

Il popolare Gildo sarà ricordato anche domani sera, in occasione dei festeggiamenti di San Giacomo. Sul palco in viale Oliva, dove gli eventi per il patrono sono cominciati giovedì, il figlio Matia e alcuni amici renderanno omaggio a uno dei volti più noti della città e non solo. si comincerà alle 21.15. Dopo gli interventi, un minuto di silenzio e, di seguito, lo spettacolo dei Bandakadabra, come da cartellone.