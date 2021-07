Oddone e Zaio su San Giacomo: "Una tradizione da non perdersi"

VALENZA - A Valenza, da giovedì 22 a domenica 25 luglio, si celebra San Giacomo, compatrono della città. Oltre agli spettacoli previsti a cura dell’Amministrazione Comunale in Viale Oliva, la solennità sotto l’aspetto religioso verrà celebrata con la Santa Messa alle ore 20.30 di domenica 25 luglio in Duomo.



Così il Sindaco di Valenza Maurizio Oddone e l’Assessore alle Manifestazioni, Alessia Zaio: «San Giacomo è il Patrono della città di Valenza insieme a San Massimo, Vescovo di Pavia per questo l’Amministrazione ha voluto fortemente che non si perdesse una tradizione ormai consolidata. Di qui l’idea di proporre, nell’ambito del più ampio contenitore di Valenza Estate21, una serie di eventi rivolti a tutti, giovani e meno giovani, ai valenzani ed ai non valenzani, a tutti coloro che vorranno trascorrere quattro serate in un clima assolutamente sereno. Agli eventi, inoltre, verranno invitati i Sindaci del territorio Valenzano, oltre all’Amministrazione Comunale di Moncalvo ed all’Unione dei Comini della Valcerrina con le quali sono stati sottoscritti recentemente dei protocolli di collaborazione sul piano culturale e turistico- Tutti gli eventi, naturalmente, si svolgeranno nel pieno rispetto di della normativa di contrasto al Covid-19».