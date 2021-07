Boccardi (Lega) sulle case popolari: «Degrado accumulato negli anni, anche quando governava il Pd»

VALENZA - All'indomani del gazebo allestito dal Pd di Valenza per protestare sull'inerzia in merito alle case popolari Atc della città dell'Oro (QUI IL VIDEO) arriva la replica di Daniele Boccardi, capogruppo della Lega in consiglio comunale.

«Mi fa piacere che anche gli amici del Partito Democratico si siano accorti che esistono le case popolari - esordisce - La situazione di degrado e di problematiche è evidente, ma si tratta di situazioni accumulatesi negli anni, anche quando erano loro al governo della città, quindi dovrebbero recitare un mea culpa. Sono comunque contento che si interessino del tema, la prossima volta potremmo andare insieme a fare un sopralluogo per vedere cosa sia più urgente fare. Siamo alla guida della città da soli otto mesi ma concordo che bisognerà intervenire. Dovrà farlo Atc perchè non è 'casa nostra' ma siccome il territorio è quello della città è per noi importante occuparcene, seguendo la vicenda» commenta l'esponente del Carroccio che, in merito ad alcune auto abbandonate, puntualizza: «Non è semplice intervenire su quelle situate su suolo dell'Atc».