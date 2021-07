Il Pd all'attacco sulle case popolari: "Promesse non mantenute"

VALENZA - Gazebo del Pd valenzano oggi pomeriggio in via Mattarella. I dem (presenti anche Daniele Borioli, l'ex sindaco Luca Barbero e il neo segretario provinciale Otello Marilli) con alcuni residenti denunciano lo stato di degrado in cui versano gli alloggi di edilizia popolare della via e di via Falcone e Volta. Nove mesi fa, nel clou della campagna elettorale, il neopresidente di Atc Paolo Caviglia con il candidato sindaco Maurizio Oddone aveva promesso interventi che non si sono ancora visti.