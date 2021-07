Che weekend a Valenza tra giostre, birra, shopping e circo!

VALENZA - Il primo fine settimana di luglio a Valenza ospita una nutrita serie di appuntamenti, rivolti e tutti, piccoli e grandi, con la regia del Comune di Valenza.

Festival delle regioni e birre piemontesi

Da giovedì 1 a domenica 4 luglio la città ospiterà il ‘Festival delle regioni e birre piemontesi’ che svolgerà in viale Oliva. È prevista la presenza di tanti banchi delle diverse regioni italiane che consentiranno ai partecipanti di gustare le specialità tipiche dei luoghi di tutta Italia, accompagnati da tante birre di produzione locale.

Circus Camp

In piazza Gramsci, da venerdì 2 a domenica 4 luglio, dalle ore 18 alle 21.30, la Scuola di Circo e Teatro Dimidimitri presenta il Circus Camp, con tanti eventi di gioco ed animazione e laboratori di teatro per fare la felicità dei piccoli e piccolissimi. L’evento è realizzato con il contributo di Bper Banca e il patrocinio del Comune di Valenza.

Rock’N Rolla

Il centro di Valenza, nella serata di sabato 3 luglio verrà animato da un elettrizzante spettacolo di strada, sempre a cura della la Scuola di Circo e Teatro Dimidimitri, tra le ore 18 e le 21.30, ‘Rock’N Rolla’ con la partecipazione di Alessio Ricci, direttamente da Italia’s Got Talent. Sarà ‘uno spettacolo da guardare a testa in giù’. Anche questo evento è realizzato con il contributo di Bper Banca ed il patrocinio del Comune di Valenza.

Notte Rosa

Sempre sabato 3 luglio arriva un altro appuntamento fortemente voluto per consentire una boccata di ossigeno ad uno dei settori che maggiormente hanno patito l’emergenza sanitaria, quello del commercio. Si tratta della ‘Notte Rosa’, occasione di shopping sotto le stelle, con negozi e bar aperti sino alla mezzanotte, organizzata in concomitanza con l’inizio dei saldi estivi. La ‘Notte Rosa’ è a cura di Comune di Valenza, associazione L’Oro dal Po al Monferrato e Cna Turismo e Commercio. Nell’arco della serata, inoltre, ci saranno sei punti musicali. I diritti Siae verranno pagati dal Comune di Valenza.

Giostre in piazza Gramsci

Dal 1 luglio e per un intero mese, sino al 1 agosto, torneranno in piazza Gramsci, per la felicità dei più piccoli, le giostre.

«Abbiamo una serie di eventi che vanno dall’enogastronomia, agli spettacoli di strada, all’apertura straordinaria serale di esercizi e locali pubblici, concentrati in questo inizio del mese di luglio, che vanno ad aggiungersi al già ricco calendario di Valenza Estate. Come Amministrazione riteniamo siano un momento fondamentale sia per dare una boccata di ossigeno a settori come quelli dello spettacolo, della ristorazione, del commercio, tanto duramente colpiti dalla emergenza sanitaria, sia per riabituare la gente ad uscire, a trovarsi, a vivere, sia pure non dimenticando mai che occorre sempre rispettare le misure previste per il contenimento dell’emergenza stessa» dichiarano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore al Commercio e Manifestazioni Alessia Zaio