Torna dopo anni il mercatino dell’antiquariato a Valenza

VALENZA - Torna a Valenza, dopo diversi anni, il mercatino dell'antiquariato "Officina dei Ricordi" che si svolgerà domenica 27 giugno dalle 9 alle 19. L’evento, che viene organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Procom sarà incentrato lungo corso Garibaldi.

«Si tratta di una giornata che vuole ribadire la forte volontà di ripartenza della città - spiegano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali ed al Commercio Alessia Zaio - che non si è mai fermata. Sarà non soltanto un momento di sviluppo di un’attività economica, ma anche di occasione per animare e fare conoscere il centro cittadino».

Per questo il Centro Comunale di Cultura di piazza XXXI Martiri rimarrà aperto e sarà possibile visitare la mostra "Sei do: quiete ed energia – l’equilibrio dei contrasti" la cui chiusura verrà prorogata di un giorno.



Inoltre, dopo questa prima edizione, l’Officina dei Ricordi verrà ripetuta tutti i mesi la quarta domenica, diventando così un appuntamento fisso.