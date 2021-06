Lega Giovani, ecco i nuovi coordinatori

ALESSANDRIA - Nuovi coordinatori dei centri zona per la Lega Giovani di Alessandria: "Sono giovani (in qualche caso anche giovanissimi e giovanissime) - sottolinea il coordinatore provinciale e vice regionale Mattia Roggero - Spesso già con significative esperienze amministrative e soprattutto con un entusiasmo straordinario e un grande amore per il nostro territorio".

Sono Beatrice Cremon (classe 1995) per Alessandria, Anna Sgheiz (classe 2000, consigliere comunale) per Tortona, Alessandro Pani (classe 1999) per la Bassa Valle Scrivia, Alberto Drera (classe 1996, consigliere comunale) per Casale Monferrato, Edoardo Moncalvo (classe 1996, consigliere comunale) per Novi Ligure, Mattia Trevisiol (riconfermato) per Acqui Terme, Riccardo Deamici (classe 1993) vice coordinatore provinciale e Nicolò Castellini (riconfermato, consigliere comunale Tortona) vice coordinatore provinciale.

“Oggi siamo l’unico partito - prosegue Roggero, assessore al Commercio di Alessandria - a poter contare su un così nutrito e motivato Gruppo giovanile, presente in maniera capillare in tutti i centri zona della provincia di Alessandria. Si tratta di ragazze e ragazzi, studenti o lavoratori che siano, fortemente impegnati all’interno delle loro comunità e capaci di far emergere, sia durante gli incontri in Lega che nei consigli comunali di cui spesso fanno già parte, le esigenze e i bisogni della loro generazione, ma anche dell’intera comunità. E’ davvero un piacere e un onore guidare in provincia il Gruppo Lega Giovani e noi tutti non dimentichiamo che a ricostruire, praticamente da zero, il nostro movimento giovanile fu circa vent’anni fa un ragazzo di Alessandria che si chiama Riccardo Molinari. Che anche oggi, pur impegnato ai vertici della politica nazionale del Paese, non manca di seguire con attenzione le nostre attività, e di farci sentire la sua vicinanza”.

“Essere di fronte a un gruppo di ragazze e ragazzi di questo livello - sottolinea Daniele Poggio, segretario provinciale della Lega e consigliere regionale - rappresenta per noi ‘senior’ uno stimolo costante e una motivazione in più ad impegnarci, contagiati dal loro entusiasmo. Speriamo davvero di lasciarci alle spalle questa brutta pandemia e di poter ricominciare ad incontrarli di persona, nelle sezioni e alle Feste della Lega: i giovani non sono solo il nostro futuro, ma anche lo stimolo a dare il meglio oggi, giorno dopo giorno, per rendere il nostro Paese e la nostra provincia realtà di qualità, in cui loro possano costruire il loro domani".

Parole di sostegno arrivano anche da Flavio Gastaldi, coordinatore regionale del Gruppo Lega Giovani in Piemonte e parlamentare: "Anche in provincia di Alessandria continua il rinnovamento delle articolazioni locali del nostro movimento giovanile. Un passaggio obbligato nel post-pandemia, per tornare con nuove energie fresche e vivaci in mezzo alla gente. Buon lavoro ai ragazzi e ragazze della Lega Giovani di Alessandria”.