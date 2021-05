Valenza e l'amore per le api: in tanti questa mattina davanti alla don Minzoni

VALENZA - Molti valenzani, in particolare i bambini hanno partecipato questa mattina all'iniziativa organizzata davanti alla scuola don Minzoni e dedicata alle api, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità.

Il Comune vuole impegnarsi per tutelare le api e la loro importanza per la vita. «Abbiamo avuto grande partecipazione ed interesse che si è protratto per tutta la mattinata di sabato, ascoltando i segreti della vita delle api- dice l’Assessore al Welfare, Rossella Gatti - su un tema fondamentale come la tutela dell’ambiente e di chi lo abita. Un ringraziamento al dirigente scolastico Maurizio Carandini per la sensibilità e la collaborazione».