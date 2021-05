Valenza e le api: domani i lavori delle scuole e i prodotti delle aziende

VALENZA - La Giornata mondiale delle biodiversità, che si celebra domani, sarà la prima occasione per un’iniziativa di Valenza come ‘Comune Amico delle Api’, applicazione ‘sul campo’ di quanto deliberato recentemente dalla giunta comunale.

Dalle ore 9.30 alle 12 nel piazzale davanti alla scuola Don Minzoni saranno esposti i disegni e le opere dei bambini riguardanti le api. Inoltre le aziende apistiche valenzane presenteranno i loro prodotti e terranno una piccola lezione sulla vita delle api.

Sarà presente in esposizione anche una scultura di ape a forma di gioiello e un’arnia in vetro. “Le api hanno un ruolo importante nella biodiversità – dice l’assessore al Welfare, Rossella Gatti – per questo abbiamo voluto dedicare a loro un momento particolare in occasione della Giornata mondiale delle biodiversità, al quale ne seguiranno altri prossimamente. Un particolare ringraziamento per la collaborazione al dirigente scolastico Maurizio Carandini”.