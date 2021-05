'L'albero in piazza' di Pecetto torna con un maggio ricco di eventi

PECETTO DI VALENZA - L'associazione 'L'albero in piazza - amici democratici' di Pecetto riparte dopo i mesi di inattività con un mese di maggio ricco di appuntamenti nella speranza che possa rappresentare «tanti momenti di aggregazione e condivisione, appuntamenti culturali, corsi e servizi per grandi e piccini. Un progetto di comunità aperto sul confronto e che sappia coinvolgere diverse generazioni. Il tutto condito da prodotti locali e collaborazioni con il territorio» fanno sapere dal circolo.

La prima data da segnare sul calendario è allora domani 13 maggio alle 19 con un aperitivo 'scientifico' intitolato 'Vero o falso: i miti in cucina': gli ospiti saranno Simona Martinotti ed Elia Ranzato dell'Upo in arte 'biologi alla riscossa'. Si continua quindi domenica 16 con un altro aperitivo ma questa volta 'stellare' alle ore 18 in collaborazione con il gruppo degli astrofili G. Galileo che ogni terza domenica del mese, presenta agli appassionati il sistema solare sulla rocca di Pecetto. Interverrà Carmelo Ciurca.

Ultimi due appuntamenti venerdì 21 e giovedì 27 alle 19. Il primo sarà a cura di Gianluigi Vismara & Friends che daranno luogo a un intermezzo di fine pomeriggio in cui appassionati dei grandi cantautori e poeti italiani condividono con noi la loro passione per testi e poesie d'autore. Mentre il 27 si parlerà di gelati e biscotti ma sempre in una veste tecnica: 'buoni ma per saperli fare serve anche una buona competenza scientifica!'. In questo caso interverrà Mauro Patrone, professore associato di Biochimica all'Upo, insieme al quale i partecipanti prepareranno qualcosa di goloso. Il tutto, ovviamente, all'aperto nella piazza in prossimità del caratteristico albero.

Per maggiori informazioni, il circolo è aperto il lunedì e il martedì dalle 7.45 alle 10, il mercoledì il giovedì e il venerdì dalle 7.45 alle 10 e dalle 14.30 alle 21 e nel weekend dalle 10 alle 12.30 e sempre dalle 14.30 alle 21.