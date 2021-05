Il bello di Valenza in 15 video: si parte con la storia

VALENZA - Da oggi, ogni lunedì per quattro mesi verranno messi in rete, sul sito e sulla pagina Facebook istituzionale e sul canale di Youtube i video di “Valenza on Line”. Il progetto, voluto dal Sindaco e dall'Amministrazione comunale, coordinato e realizzato dall'Ufficio Relazioni col Pubblico, si articola in una quindicina di video per far conoscere, attraverso i più importanti canali di comunicazione presenti su internet, la Città di Valenza, raccontarne la storia, le bellezze storico-artistiche, la tradizione orafa e lo sviluppo sociale ed economico, l'ambiente fluviale: tutti fattori che ne costituiscono l'identità, rendendola

caratteristica e famosa in tutto il mondo.

A parlare della città e dei suoi aspetti, sono stati chiamati esperti e profondi conoscitori delle tradizioni valenzane ma anche personaggi che operano attivamente nel settore della cultura, dell'educazione, dell'associazionismo e del volontariato.

Nei primi cinque video, il primo dei quali in rete dal 3 maggio, il sindaco Maurizio Oddone dialogherà col professor Pier Giorgio Maggiora, autore di numerosi libri e pubblicazioni sulla storia di Valenza, il quale racconterà le vicende storiche della città. Maggiora, da diversi mesi, è anche il protagonista di un seguito blog sul portale de Il Piccolo, dedicato agli stessi argomenti. Lo trovate a questo link. Le cinque puntate sono così composte: dalle origini al Seicento, dal Settecento all'Ottocento, il Novecento a Valenza, lo sviluppo socio economico e la storia dell'oreficeria.

Questo il successivo programma dei video:

il Duomo e Palazzo Pellizzari, con la Prof.ssa Maria Teresa Gioanola, docente all'Istituto d'istruzione superiore “Benvenuto Cellini”;

la SS Annunziata, con Gastone Michielon, rappresentante della Confraternita che gestisce la Chiesa;

l'Oratorio San Bartolomeo, con Maurizio Guasco, Direttore artistico dell'Associazione culturale “Vietata Riproduzione”;

il Teatro sociale, con Giulia Goggi, laureata in Antropologia, Archeologia e Scienza dei Beni Culturali;

il Parco del Po, con Dario Zocco, Direttore dell'Ente di gestione Aree protette del Po vercellese-alessandrino;

la seconda guerra mondiale e l'antifascismo valenzano, con Giovanni Bosco, Presidente della sezione A.N.P.I. “Don Andrea Gallo” di Valenza.

Infine, nel segno della danza, disciplina artistica assai attiva e vivace nella nostra città, sono state realizzate apposite coreografie, messe in scena al Teatro e all'Oratorio san Bartolomeo. La prima realizzata all'interno del Teatro sociale da Agneska Mielczarek con le ballerine della scuola di danza “Life 4 dance” e la seconda ideata da Maurizio Guasco, all'interno

dell'Oratorio, con le danzatrici di “Vietata Riproduzione”.

Si è così costituito un ricco programma che cerca di far conoscere e interessare sulle peculiarità valenzane, mettendo a disposizione il nostro patrimonio di storia, arte, ambiente e conoscenza sulla rete internet per facilitarne la fruizione e creare un deposito di informazioni che resteranno così a disposizione di tutti.