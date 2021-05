Campagna vaccinale: oggi in Piemonte siero anti Covid per oltre 25mila persone

ALESSANDRIA - Consueto resoconto del tardo pomeriggio sui numeri della campagna vaccinale nella nostra regione: oggi, domenica 2 maggio, sono oltre 25mila le persone che hanno ricevuto il siero contro il Covid. Lo rende noto l'Unità di Crisi e il dato è aggiornato alle ore 18.30.

Per la precisione, i vaccinati odierni sono 25.342, a 10.716 è stata somministrata la seconda dose. Analizzando in dettaglio i numeri relativi alle varie categorie, sono 5.694 gli over80, 7.396 i settantenni (di cui 617 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 6.511 le persone estremamente vulnerabili. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.604.216 dosi (di cui 482.869 come seconde), corrispondenti all’84,6% di 1.895.410 finora disponibili per il Piemonte. Prosegue intanto la preadesione dei soggetti fragili tra 16 e 59 anni con esenzione per patologie. Ad oggi sono 27.381 quelli che hanno già fatto richiesta di aderire alla campagna di vaccinazione sul portale www.ilPiemontetivaccina.it