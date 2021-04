Il Piemonte torna in zona gialla

TORINO - Il Piemonte torna in gialla: da lunedì bar e ristoranti potranno tornare ad accogliere i clienti anche se solo all'aperto, mentre i centri commerciali potranno restare aperti nel weekend. Resta comunque in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Per la provincia di Cuneo la misura sarà però valida a partire solo da giovedì 29 aprile, per completare il periodo di permanenza in arancione di 14 giorni previsto dalle indicazioni nazionali.