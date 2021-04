Il programma (in forma ridotta) della festa di Liberazione di Valenza

VALENZA - La pandemia, così come lo scorso anno, non ferma le celebrazioni della festa di Liberazione a Valenza. Semmai le obbliga a svolgersi in forma ridotta.

Come era già avvenuto lo scorso anno, per il rispetto delle norme sulla sicurezza anticovid (quando sindaco era Gianluca Barbero e venne organizzata una diretta Facebook dell'evento), il primo cittadino Maurizio Oddone domenica 25 aprile sarà accompagnato solo da due agenti della Polizia Locale per la deposizione delle corone. Una verrà posta alla lapide posta sullo scalone di Palazzo Pellizzari e l’altra posizionata alla lapide sul muro dell'edificio scolastico di Viale Oliva.



Potrà partecipare alla cerimonia un solo rappresentante per le forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) e uno per le associazioni (Anpi, Associazion Nazionale Alpini Alpini, Bersaglieri, Cri, Avis)



Questo il programma

- ore 9.30 ritrovo a Palazzo Pellizzari

- ore 9.45 deposizione corona a Palazzo Pellizzari

- ore 10.00 Messa in Duomo

- ore 10.45 corteo da Piazza XXXI Martiri, lungo Corso Garibaldi fino all'edificio scolastico di Viale Oliva (con distanziamento di almeno 2 metri tra i partecipanti)

- ore 11.00 deposizione corona d'alloro alla lapide di fronte all'edificio

- ore 11.15 fine della cerimonia