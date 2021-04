Andos Casale ospite di Bulgari nello stabilimento di Valenza

VALENZA – Lo scorso 7 aprile una delegazione di Andos Casale è stata nello stabilimento del noto marchio Bulgari a Valenza in occasione della Giornata Mondiale della Salute.

«Aver avuto l’occasione di poter incontrare i lavoratori di una delle più grandi ed importanti imprese orafe a livello internazionale è stata una delle esperienze più emozionanti e costruttive per la nostra associazione. Siamo a grati per la calorosa accoglienza riservataci, per l’opportunità di costruire un percorso insieme e di far conoscere i progetti in cui Andos è impegnata a fianco delle donne» commenta il comitato direttivo.

All’incontro presenti la presidente dell’associazione e direttore di Oncologia dell’Asl Roberta Buosi, Elisabetta Gattoni, consigliere del comitato e oncologa presso l’ospedale Santo Spirito, la segretaria Daniela Casini e il socio Ylenia Milone.

L’associazione, anche in periodo di pandemia, non ha limitato l’attività, proponendo iniziative online di auto-trucco, ginnastica e un laboratorio artistico, oltre a fornire supporto psicologico alle pazienti, progetto già avviato negli scorsi anni. «Vista l’ottima riuscita dell’evento, la speranza è che la collaborazione possa rinnovarsi in programmi di sensibilizzazione per la prevenzione primaria e secondaria specificamente ai dipendenti» conclude il presidente Buosi