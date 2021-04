Venini, la storica azienda del Gruppo Damiani compie 100 anni

MURANO (VENEZIA) - Nell’anno in cui Venezia compie 1600 anni, Venini celebra il suo primo centenario e si riconferma protagonista della storia moderna della laguna.

«Nel corso di questi cent’anni di storia e passione, Venini ha custodito e interpretato un patrimonio artistico unico, che affonda le proprie radici nella cultura veneziana del 1200, dando vita a opere inconfondibili e capaci di fondere i profondi saperi della tradizione con il fascino dell’estetica contemporanea. Recentemente questo marchio di eccellenza è entrato a far parte del Gruppo DamianI. Sono lieta che Venini abbia raggiunto questo importante traguardo: una pietra miliare che apre le porte a un nuovo secolo di arte e design, innovazione e avanguardia creativa» le parole di Silvia Diamani, presidente di Venini e vice presidente dell’omonimo gruppo valenzano.

Era il 1921 quando l’avvocato milanese Paolo Venini e l’antiquario veneziano Giacomo Cappellin avviarono una fornace, che fin da subito si distinse nella lavorazione del vetro: per la prima volta l’antica manifattura veneziana incontrava il pensiero di artisti e designer.

Negli anni molte opere provenienti dalla storica azienda di Murano sono state esposte in musei celebri come il Moma di New York, il Georges-Pompidou di Parigi, il Victoria and Albert Museum di Londra, lo Stedelijk Museum di Amsterdam, l’Österreichisches Museum für angewandte Kunst di Viennna, il Musée des Beaux Arts di Montréal e l’Eretz Museum di Tel Aviv.

Appartiene a Venini, l’opera, l’opera in vetro di Murano fra le più pagate della storia: si tratta de ‘La Sentinella di Venezia’, firmata dall’artista statunitense Thomas Stearns nel 1962 che ha raggiunto la cifra record di 737mila dollari. Non solo collezioni d’arte, il fascino della fornace ha conquistato anche il grande cinema, a partire dal 1979 quando l’azienda è stata protagonista del leggendario ‘007 Moonraker’, in cui James Bond è interpretato dall’indimenticabile Roger Moore.