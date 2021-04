Il centro vaccinale di Valenza sarà alla Sette Fratelli Cervi

VALENZA - La 'notizia' è uscita durante il consiglio comunale di ieri sera: Sarà a palestra della scuola Sette Fratelli Cervi in via Paolo Demichelis ad ospitare il centro vaccinale della città orafa.

Il sindaco Maurizio Oddone ha ringraziato Damiani per la disponibilità dell'ex Palafiere ma le disposizioni del commissario straordinario dell’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, impongono l'individuazione di luoghi su un solo piano, come la palestra della scuola elementare, scelta perchè staccata e indipendente dall'edificio scolastico e per l ampio parcheggio prospiciente. Dovrebbe essere tutto pronto in una quindicina di giorni.