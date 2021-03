La Dea Bendata bacia Valenza: una signora vince un milione di euro

VALENZA - Mantiene ovviamente il più stretto riserbo sull'identità della fortunata valenzana che ha vinto 1 milione di euro all'estrazione di domenica del Million Day Aldo Actis, che con il fratello Alberto gestisce la tabaccheria Quadrifoglio di viale Santuario a Valenza.

Raramente in casi del genere si conosce l'identità del fortunato o della fortunata. Questa volta è un'eccezione, Aldo e Alberto sanno benissimo chi è. Già, perchè siccome domenica la tabaccheria è chiusa i clienti passano di sabato a depositare la loro giocata in abbonamento. La signora, una valenzana di mezz'età, non aveva idea di aver vinto. Questo fino a questa mattina quando è stato lo stesso Aldo, approfittando di un momento in cui nel negozio erano soli, a comunicarglielo.

«Ieri era di fretta e non ho potuto. Certe notizie bisogna comunicarle con calma. È letteralmente sbiancata prima di correre ad avvertire la famiglia» spiega Aldo continuando a tutelarne l'anonimato. Si sa che è una valenzana, che lavora, che ha una vita come tante: «Non arriva di certo qui in Ferrari». Da oggi, dopo aver azzeccato i cinque numeri fortunati, la sua vita cambierà, ci saranno sicuramente meno preoccupazioni sul futuro, specialmente in un periodo come questo. «Ha giocato una schedina da 5 euro. È la vincita più grande che sia mai stata fatta qui - prosegue Aldo che ora non si aspetta niente - Di solito al gestore della ricevitoria i vincitori fanno un regalo, magari sarà così anche in questo caso ma la signora non ci deve assolutamente nulla!».