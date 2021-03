In biblioteca è ripartito 'Libri da asporto'

VALENZA - Da lunedì scorso, con il ritorno in ‘zona arancione’, è ripreso in Biblioteca Civica a Valenza l’iniziativa ‘Libri da asporto’. Si possono prendere in prestito - concordando ora e giorno del ritiro - solamente libri prenotati telefonicamente allo 0131 949286 o alla mail biblioteca@comune.valenza.al.it. Il catalogo dei libri disponibili è librinlinea.it