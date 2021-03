La Polizia Locale incontra le forze dell'ordine valenzane

VALENZA - Il Comandante della Polizia Locale di Valenza, Gianluigi Talento, sta incontrando in questi giorni i responsabili delle forze dell’ordine presenti in città: Polizia Stradale, Guardia di Finanza e Carabinieri. Gli incontri sono finalizzati alla presentazione del nuovo comandante e a instaurare un clima di collaborazione tra le diverse realtà che operano sul territorio, siano esse con articolazione a livello nazionale, siano radicate nella realtà cittadina come la Polizia Locale.

“Abbiamo sempre detto che Valenza deve essere una città bella, accogliente, attrattiva e sicura – dice il Sindaco Maurizio Oddone – e l’Amministrazione ritiene che il dialogo e la collaborazione sinergica tra tutte le forze dell’ordine sono un tassello fondamentale di questa costruzione”