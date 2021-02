Over 80: due giorni di vaccini all'ex Mauriziano

VALENZA - Oggi e domani, dalle 8 alle 13.30 e dalle 14 alle 16, all'ex Mauriziano di Valenza si terrà la vaccinazione degli over 80 prevista dai piani vaccinali. Il personale dell'Asl Al che provvederà alle somministrazioni (circa 170).

A supportare l'attività Protezione Civile, Croce Rossa, Avis e personale del Comune con una pattuglia della polizia locale per regolare l'eventuale flusso di traffico veicolare. "Per la nostra comunità è un momento importante con un notevole sforzo per contrastare il virus" dice il Sindaco Maurizio Oddone.