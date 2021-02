Gianluigi Talento è il nuovo comandante della 'municipale' di Valenza

VALENZA - È stato nominato il nuovo comandante della Polizia Locale di Valenza. Si tratta dell'alessandrino Gianluigi Talento, 51 anni, negli ultimi 25 in servizio alla Polizia Locale di San Salvatore dove, entrato come agente, è arrivato a ricoprire la carica di comandante. Laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi del Piemonte Orientale, oggi ha incontrato il sindaco Maurizio Oddone per un ampio scambio di vedute sulle iniziative da intraprendere.