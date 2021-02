Damiani scommette sulla Corea e nomina per l'area un nuovo direttore generale

VALENZA - Il brand valenzano Damiani, specializzato in alta gioielleria, sta attraversando una fase di crescita importante. Non solo nell'ultimo periodo si è affermato sempre di più nel mercato coreano, ma è stata anche nominata Eunice Kim come nuovo Direttore Generale, dopo aver lavorato per marchi internazionali del calibro di Chanel e L’Oreal.

Ad accrescere l'interesse orientale per il marchio "Made in Italy" fondamentale è stata la scelta dell'attrice coreana Cho Yeo-Jeong - protagonista del film Parasite - che ha indossato durante la notte degli Oscar alcune creazioni Damiani.

Da qui, lo sviluppo positivo del brand sul mercato in Corea che ha portato a numerose e importanti aperture: a Hyundai Main e Shinsegae Daegu, ma anche a Hyundai Pangyo. Ultimo ma non meno importante, una nuova boutique è sorta anche in Lotte Main Avenue a Seoul.