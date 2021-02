"Ospedale incontra" col senologo Carlo Vecchio

ALESSANDRIA - Riprendono i nuovi appuntamenti virtuali di Ospedale Incontra: protagonista del primo meeting sarà il dottor Carlo Vecchio, responsabile della Senologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria. L’evento sarà trasmesso in diretta martedì 2 febbraio, a partire dalle ore 16.30, sulle piattaforme social (la pagina Facebook @aoalessandria e il canale YouTube Ospedale Alessandria) e sul sito dell’Azienda Ospedaliera (alla pagina www.ospedale.al.it/eventi-in-diretta/).

L’argomento cardine dell’iniziativa sarà il tumore al seno, neoplasia più frequente in Italia tra le donne di ogni fascia di età: annualmente una donna su otto ne è colpita. Il dottor Vecchio illustrerà di che cosa si tratta e spiegherà l’importanza della prevenzione anche in un periodo così particolare e difficile come quello che stiamo vivendo. È stato infatti dimostrato che molte donne, probabilmente per il timore di contrarre il Covid-19, hanno disertato gli opportuni controlli in ospedale presentandosi così alla visita dal senologo con tumori in fase avanzata.

Contestualmente, sarà cura dell'esperto delineare il percorso di cura a 360° che ogni donna potrà seguire all’interno dell’Azienda Ospedaliera, attraverso il supporto non solo dei senologi ma anche di molti altri specialisti come radiologi, oncologi, radioterapisti, chirurghi plastici, anatomopatologi, fisioterapisti e psicologi, che insieme andranno a costituire la nuova Breast Unit multidisciplinare.

Al termine della diretta, il senologo Vecchio sarà a disposizione per rispondere a tutte le domande inviate fin da ora alla mail comunicazione@ospedale.al.it, nonché, se possibile, a quelle che saranno postate nel corso della diretta che durerà fino alle 17.10 circa.