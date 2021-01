Miakieva: "A Valenza una via, una piazza o un parco per Norma Cossetto"

VALENZA - Mentre a Casale l'intitolazione dell'area verde di via XX Settembre a Norma Cossetto è già incardinata (si ipotizza il taglio del nastro in occasione del Giorno del Ricordo, il 10 febbraio), anche a Valenza le forze di centro-destra si muovono in una direzione simile.

Ieri la capogruppo di Fratelli d'Italia (la stessa realtà politica di Federico Riboldi, sindaco di Casale) in consiglio comunale a Valenza, Viktoria Miakieva, ha presentato una mozione per chiedere di intitolare una piazza, una via o un parco a Norma Cossetto raccogliendo l'invito del Comitato 10 febbraio. La Cossetto è «la studentessa istriana arrestata da sedicenti partigiani titini il 27 settembre 1943 a Parenzo, seviziata e poi gettata a morire in una foiba» dice la Miakieva.

La mozione è stata firmata da tutte le consigliere comunali di maggioranza (Laura Barbi, Tania Cometti e Annalisa Dalloco per la Lega e Arianna Costa per Forza Italia, oltre alla Miakieva per 'Fratelli'). «Siamo sicure che anche i colleghi uomini appoggeranno la nostra iniziativa per dare il giusto omaggio a Norma Cossetto non solo come vittima dell’odio anti italiano, che dal 1943 al 1945 sfociò nell’orrore di migliaia morti, ma come esempio del sacrificio di tante donne vittime di violenza».