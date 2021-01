Via Banda Lenti: fognatura ok, a giorni il ripristino della strada

VALENZA - Non ci sono rotture nella rete fognaria nei pressi della voragine apertasi ormai cinque giorni fa in via Banda Lenti a Valenza. Questo il risultato delle verifiche effettuate nella zona. Per questo, compatibilmente con le precipitazioni, nei prossimi giorni si provvederà al ripristino della sede stradale.

Nel frattempo rimane in vigore il divieto di entrata dal lato del cimitero; consentita solo la circolazione in uscita dalla città.